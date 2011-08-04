Нацкомуслуг проверит тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг намерена проверить тарифы тепло- и водоснабжающих предприятий до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член Нацкомуслуг Юрий ХИВРИЧ.

"Мы должны до конца года по каждому предприятию-лицензиату знать, какая у него себестоимость, какие затраты и куда они идут. Сегодня у нас таких 193 предприятия теплоснабжения и 68 по воде", - сказал он.

Глава комиссии Валерий САРАТОВ уточнил, что по воде подлежат лицензированию комиссией 69 лицензиатов – это все города с численностью населения свыше 100 тыс. человек.

«Этот рынок по воде мы закрываем на 80%, оставшиеся 20% лицензий выдают областные государственные администрации. Есть 299 лицензиатов по теплу, и мы из них закрываем 98,8%, то есть практически все те котельные, которые производят тепловую энергию больше чем 20 Гкал", - сообщил он.

По словам главы комиссии, из 69 лицензиатов по воде в комиссию обратилось 38, однако с учетом возвращенных некачественно подготовленных документов на рассмотрении комиссии остались документы 10 лицензиатов, а по теплу - 53 компании подали документы, из них на рассмотрении – 18.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.