«Турбоатом» отгрузил оборудование для ГЭС Наглу (Афганистан)

ОАО «Турбоатом» отгрузило последний из четырех комплектов запасных частей для ГЭС Наглу (Афганистан).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в поставку вошли детали модернизации предтурбинного затвора диаметром 3200 мм, болты и полиамидные втулки, запчасти и инструмент.

Ранее «Турбоатом» произвел модернизацию четырех радиально-осевых гидротурбин РО-75-В-225 единичной мощностью 23,5 МВт с диаметром рабочего колеса 2,25 м и четырех дисковых затворов диаметром 3,2 м.

После модернизации мощность турбины возросла до 28 МВт, повысился КПД, надежность и экономичность. На гидрозатворах усовершенствованы системы уплотнения, автоматики и подшипниковых узлов.

На данный момент на первых двух агрегатах ГЭС Наглу оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию, работы по вводу третьего планируется начать в ноябре, четвертого – в 2012 году.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод (ныне ОАО «Турбоатом») – одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» работает в 45 странах мира на четырех континентах.