НКРЭ выдала 4 лицензии на поставку газа и энергии и 3 переоформила

5 января 2012 состоялось открытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики. Как сообщает сайт НКРЭ, в частности, Комиссия приняла решения о выдаче лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа, газа (метана) угольных месторождений по нерегулируемому тарифу ЧАО «Донецксталь» - Металлургический завод», годовой объем - 300 млн м3.

Также было решено выдать лицензию на производство электрической энергии ООО «Гидроенергоинвест», установленная мощность - 1,3 МВт; тепловой - ЧП «Перспектива-77», установленная мощность - 0,344 Гкал / ч; ОАО «Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь», установленная мощность - 640 Гкал / час.

Согласно решению НКРЭ, нескольким лицензиатам были переоформлены лицензии: ОАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» - на производство тепловой энергии и поставку по нерегулируемому тарифу электрической энергии; КП «Городские электрические сети» - на передачу электроэнергии местными (локальными) электрическими сетями; ЗАО «Дом марочных коньяков« Таврия» - на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

НКРЭ также скорректировала установленную электрическую мощность ОАО «Кировоградоблэнерго» до 10,95 МВт.