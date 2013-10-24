«Сумыоблэнерго» за 9 месяцев увеличило чистую прибыль на 13%

Энергоснабжающая компания «Сумыоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 13% - до 98,09 млн грн с 86,5 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка компании от реализации продукции по итогам 9 месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 845,776 млн грн с 765,367 млн грн.

Валовая прибыль компании за январь-сентябрь 2013 года увеличилась по сравнению с январем-сентябрем прошлого года до 117,456 млн грн с 111,092 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в декабре 2013 года планируется выставить на продажу 25% акций «Сумыоблэнерго».

Компания «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

25% + 1 акция "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).