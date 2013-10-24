«Хмельницкоблэнерго» за 9 месяцев удвоило чистую прибыль

Одна из крупных энергоснабжающих компаний «Хмельницкоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль почти в 2 раза - до 52,5 млн грн с 27 млн грн за аналогичный период 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка «Хмельницкоблэнерго» за 9 месяцев 2013 года выросла на 7,4% - до 714,9 млн грн.

В тоже время валовая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 36,7% - до 82,5 млн грн с 60,4 млн грн в январе-сентябре 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины для последующей приватизации 60,25% акций «Запорожьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», 65,001% «Харьковоблэнерго», 70% «Николаевоблэнерго» и 70,008% «Хмельницкоблэнерго».

Справка УНИАН. Энергоснабжающая компания «Хмельницкоблэнерго» занимается поставкой электроэнергии потребителям Хмельницкой области. Государству принадлежат около 45% акций компании, НАК «Энергетическая компания Украины» - 25% акций.

В 2012 году компания «Хмельницкоблэнерго» увеличила чистую прибыль на 15,1% по сравнению с 2011 годом – до 30,7 млн грн с 26,7 млн грн.