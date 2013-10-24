Верховная Рада приняла закон о либерализации рынка электроэнергии

Верховная Рада приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

За данный законопроект проголосовали 305 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

«В 2016 году рынок должен заработать в пилотном режиме, а полностью вступить в силу 1 июля 2017 года», - заявил с трибуны парламента представлявший законопроект народный депутат от Партии Регионов Георгий Груба.

Справка УНИАН. В конце ноября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

На этапе рассмотрения данный закон имел неоднозначную оценку со стороны участников рынка. В частности, директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная заявляла, что законопроект о либерализации рынка электроэнергии ставит в неравные условия его участников, в частности атомную отрасль.

В то же время заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех выступил в поддержку данного законопроекта, отметив, что он позволяет внедрить европейские правила игры для участников рынка электроэнергии Украины.