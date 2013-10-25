«Киевэнерго» сократило чистую прибыль почти втрое

Компания «Киевэнерго», являющаяся как энергоснабжающей так и энергогенерирующей, в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти в 3 раза - до 258 млн грн с 744 млн грн.

«По данным финансовой отчетности компании за 9 месяцев 2013 года финансовый результат составил 258 млн грн», - сказала финансовый директор «Киевэнерго» Татьяна Грязнова на пресс-конференции в четверг.

Также Грязнова отметила, что доход компании не сопровождается денежными поступлениями в указанный период.

«Компания признает в качестве доходов те поступления, которые должна получить в течение периода. Это не означает, что физически деньги приходят на счета компании. Это означает, что компания считает, что эти деньги должны поступить в течение года», - отметила Грязнова.

Однако финансовый директор «Киевэнерго» сообщила, что на сегодняшний день задолженность государственного бюджета по разнице в тарифах, которая составила по состоянию на 1 октября 2013 года 1,6 млрд грн, до сих пор не погашена.

В свою очередь, «Киевэнерго» задолжало НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ по состоянию на 1 октября 2,154 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Киевэнерго» в 2012 году получило чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 2,342 млрд грн.

Компания объяснила прибыль 2012 года получением из государственного бюджета субвенции на погашение задолженности по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства.

ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.