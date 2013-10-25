«Укргидроэнерго» удвоило чистую прибыль

Оператор украинских гидроэлектростанций государственная компания «Укргидроэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль почти в 2 раза - до 1,221 млрд грн с 688 млн грн за аналогичный период 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Выручка предприятия по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2013 года выросла на 36% - до 2,148 млрд грн.

При этом валовая прибыль компании за девять месяцев 2013 года увеличилась на 47% - до 1,161 млрд грн с 0,789 млрд грн в январе-сентябре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, «Укргидроэнерго» в 2012 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 3 раза – до 0,995 млрд грн с 0,305 млрд грн.

Справка УНИАН. Компания «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидроэнергетической компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

Все акции «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».