«Одессаоблэнерго» уменьшило чистую прибыль в 7 раз

Энергопоставляющая компания «Одессаоблэнерго» в январе-сентябре уменьшила чистую прибыль в 7 раз – до 36,516 млн грн, аналогичный период 2012 года компания завершила с прибылью 256,72 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, доход компании за 9 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,8% - до 2,427 млрд грн.

В январе-сентябре потребителям отпущено 4,224 млрд кВт/ч электроэнергии на 2,912 млрд грн, из которых оплачено 100,7% - 2,932 млрд грн.

За указанный период компания закупила 4,749 млрд кВт/ч на 1,957 млрд грн.

Фактические потери в сетях в январе-сентябре составили 12,52% при нормативе 16,56%.

Справка УНИАН. 25,01% акций ПАО «Одессаоблэнерго» управляет Фонд Государственного Имущества Украины. ООО «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» (Киев) владеет 47.96% акций компании. Еще 10,42% акций «Одессаоблэнерго» принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).