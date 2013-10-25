«Запорожьеоблэнерго» увеличило прибыль на 5%

Энергоснабжающая компания «Запорожьеоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль на 5,5% - до 97,7 млн грн с 92,6 млн грн за аналогичный период 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за отчетный период по сравнению с январем-сентябрем 2012 года снизилась на 12,6% - до 3,583 млрд грн.

При этом валовая прибыль «Запорожьеоблэнерго» за 9 месяцев 2013 года увеличилась почти в 2 раза - до 116,7 млн грн с 56,9 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) для последующей приватизации 60,25% акций «Запорожьеоблэнерго».

Справка УНИАН. «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергоснабжающих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

«Запорожьеоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,150 тыс. потребителей. Общая протяженность электрических сетей компании составляет 40,954 тыс. км.

Уставный фонд «Запорожьеоблэнерго» составляет 44,8 млн грн. ФГИУ владеет 60,25% акций компании, Lex Perfecta Limited (Кипр) – 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кипр) – 12,3%.