"Винницаоблэнерго" сократило чистую прибыль на 15,2%

Энергопоставляющая компания "Винницаоблэнерго" за 9 месяцев 2013 года сократила чистую прибыль на 15,2%, или на 9,77 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 54,4 млн грн, сообщается в финансовом отчете компании.

В январе-сентябре компания увеличила чистый доход на 5,83%, или на 48,5 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 879,8 млн грн.

При этом, валовая прибыль «Винницаоблэнерго» за 9 месяцев увеличилась на 5,8%, или на 6,8 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 124,04 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества 13 февраля 2012 года признал ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО), подконтрольное бизнесмену Константину Григоришину, победителем в приватизационном конкурсе по продаже 50% акций "Винницаоблэнерго".

Справка УНИАН. ПАО «Винницаоблэнерго» насчитывает 12 тыс. юридических и 750 тысяч бытовых потребителей. В 2012 году компания увеличила прибыль на 24,12%, или на 13,63 млн грн по сравнению с 2011 годом - до 70,13 млн грн. Чистый доход увеличился на 16%, или на 160,9 млн грн по сравнению с 2011 годом - до 1,169 млрд грн.