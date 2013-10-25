«Донбассэнерго» за 9 месяцев увеличило прибыль в 2 раза

Одна из крупнейших в Украине энергогенерирующих компаний «Донбассэнерго», контрольный пакет акций которой в августе 2013 года на приватизационном конкурсе купил «Энергоинвест Холдинг» бизнесмена Игоря Гуменюка, в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль в 2 раза - до 644,6 млн грн с 305,4 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка «Донбассэнерго» за 9 месяцев 2013 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 18% - до 4 млрд грн.

В то же время валовая прибыль компании за отчетный период увеличилась более чем в 2 раза - до 847,9 млн грн с 404,8 млн грн в январе-сентябре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Донбассэнерго» получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 21 августа 2013 года признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

Бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг». Гуменюк был депутатом Верховной Рады 5-го и 6-го созывов от Партии регионов.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.