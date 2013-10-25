«Тернопольоблэнерго» за 9 месяцев увеличило прибыль в 20 раз

Энергоснабжающая компания «Тернопольоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличила чистую прибыль более чем в 20 раз - до 18,361 млн грн с 0,799 млн грн за аналогичный период 2012 года, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, выручка от реализации продукции компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за отчетный период снизилась на 9,6% по сравнению с январем-сентябрем 2012 года - до 509,7 млн грн.

При этом валовая прибыль «Тернопольоблэнерго» за 9 месяцев 2013 года увеличилась на 32,5% - до 54,6 млн грн с 41,2 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в июне 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже контрольных госпакетов акций пяти облэнерго. В частности, начата подготовка конкурсов по продаже 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 60,248% «Запорожьеоблэнерго», 50,999% «Тернопольоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго».

Согласно сообщению в официальном бюллетене "Ценные бумаги Украины", энергоснабжающая компания «Львовоблэнерго» намерена купить 50,99% госпакета акций предприятия «Тернопольоблэнерго».

Справка УНИАН. «Тернопольоблэнерго» создано 15 февраля 1999 года. Компания осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Тернопольской области.

В настоящее время 50,999% акций компании владеет государственный энергохолдинг НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited (обе Кипр).