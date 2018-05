Прибыль «Киевоблэнерго» сократилась на 40%

Энергоснабжающая компания «Киевоблэнерго», подконтрольная собственнику ряда облэнерго компании VS Energy, за январь-сентябрь 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 40% - до 98,763 млн грн с 163,506 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый доход компании за 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2012 года до 2,407 млрд грн с 2,254 млрд грн.

Валовая прибыль компании за январь-сентябрь 2013 года сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2012 года до 174,197 млн грн с 256,605 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля 2013 года американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «AES Киевоблэнерго» и 84,56% акций «AES Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International. В результате продажи этих пакетов корпорация AES выручила 113 млн долл.

«Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром Бабаковым.

VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго».