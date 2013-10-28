«Севастопольэнерго» за 9 месяцев увеличило прибыль на 5%

Энергоснабжающая компания «Севастопольэнерго» в январе-сентябре 2013 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 5% – до 41,656 млн грн с 39,656 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, компания за 9 месяцев 2013 года увеличила доход от реализации продукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 499,304 млн грн с 475,167 млн грн.

Валовая прибыль за 9 месяцев 2013 года увеличилась до 54,493 млн грн с 54,323 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. «Севастопольэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, объекты курортной зоны Севастополя и прилегающих районов.

Компании VS Energy International N.V. принадлежат 95,182% акций облэнерго.