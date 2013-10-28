«Черновцыоблэнерго» увеличило чистую прибыль на 17%

Энергоснабжающая компания «Черновцыоблэнерго» за 9 месяцев 2013 года увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17,4% - до 41,6 млн грн с 35,5 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно сообщению, чистый доход компании по итогам января-сентября 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 491,6 млн грн с 472,8 млн грн.

Валовая прибыль компании в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилась на 8,3% - до 35,4 млн грн с 38,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Фонд государственного имущества Украины продал компании VS Energy International Ukraine на приватизационном конкурсе 45% госпакета акций "Черновцыоблэнерго" за 70 млн грн.

Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

66,97% акций компании принадлежат группе VS Energy, которую контролирует российский бизнесмен Александр Бабаков, 25% - государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».