«Херсоноблэнерго» сократило чистую прибыль на 24%

Энергоснабжающая компания «Херсоноблэнерго» в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль на 24,3% - до 64,9 млн грн с 85,7 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, выручка «Херсоноблэнерго» за 9 месяцев 2013 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,4% - до 1,154 млрд грн.

В то же время валовая прибыль компании за отчетный период снизилась на 27,7% - до 97,7 млн грн с 135,1 млн грн в январе-сентябре 2012 года.

Справка УНИАН. Компания «Херсоноблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Херсонском регионе.

В конце 2004 года 94% пакет акций «Херсоноблэнерго» сконцентрировала VS Energy International N. V. (Нидерланды).