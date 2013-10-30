ФГИУ предложит продать пакеты генерирующих компаний «Донбасс-», «Запад-» и «Днепроэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) подготовил проект постановления относительно реализации блокирующих пакетов энергораспределяющих и энергогенерирующих компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко.

«Все пакеты, где есть 25%+1 акция, необходимо продать», - отметил он.

В частности, по словам Рябченко, ФГИУ будет предлагать продать пакеты генерирующих компаний «Донбасс-», «Запад-» и «Днепроэнерго».

В настоящее время, по словам главы ФГИУ, идет согласование пакета постановления с другими профильными министерствами и ведомствами. При этом он не уточнил, будет ли принято данное решение до конца этого года.