Глава Фонда госимущества сомневается в успехе продажи «Харьковоблэнерго»

Конкурс по продаже контрольного пакета акций «Харьковоблэнерго» может оказаться неуспешным из-за его высокой стоимости, полученной в ходе проведения оценки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

«Мы прикидывали цену «Харьковоблэнерго». У нас есть сомнения, что кто-то купит», - сказал Рябченко.

При этом глава ФГИУ не уточнил, в какую сумму оценили «Харьковоблэнерго». Он отметил, что цена является «очень высокой».

«Мы смотрим по мощности, по объему доставляемой электроэнергии. Цена должна быть приблизительно пропорциональной» - сказал Рябченко.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины для последующей приватизации пакеты акций пяти облэнерго, среди которых 65,001% «Харьковоблэнерго».

Фонд государственного имущества Украины рассчитывал завершить оценку госпакета акций "Харьковоблэнерго" до 30 сентября 2013 года.

Справка УНИАН. «Харьковоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

Государству в лице НАК «Энергокомпания Украины» принадлежит 65% акций «Харьковоблэнерго», Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 28,84% акций.

Антимонопольный комитет Украины 8 июня 2010 года разрешил компании Energy Standard Fund (Кипр), подконтрольной Константину Григоришину, приобрести более 25% акций «Харьковоблэнерго».