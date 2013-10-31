Sadovaya Group перенесла публикацию отчета за ІІІ квартал

Варшава. Украинская угледобывающая компания Sadovaya Group перенесла публикацию консолидированного финансового отчета за третий квартал текущего года на 28 ноября с планируемого ранее 14 ноября. Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, не уточнив причину такого решения.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Sadovaya Group допустила технический дефолт по кредиту Европейского банка реконструкции и развития, а также сообщила о поиске стратегического инвестора, который помог бы улучшить финансовое состояние компании.

Первое полугодие SG завершила с чистым убытком в 7,6 млн долл. против 2,8 млн долл. чистой прибылью за первые шесть месяцев прошлого года на фоне падения выручки в 32,5 раза - до 0,84 млн долл.

Справка УНИАН. Sadovaya Group, которой принадлежат две шахты на украинском Донбассе, практически прекратила добычу с октября 2012 года, назвав причиной слабый спрос на уголь.

Дебютировавшая на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года компания на последнем закрытии стоила около 16 млн долл., что на 90% дешевле, чем в первый день торгов. Менеджмент SG оценивал все активы на конец июня текущего года в около 94 млн долл. при общей задолженности в 42 млн долл.

По последним данным, 75% акций компании принадлежат Connektico Ventures Ltd, собственниками которой являются основатель SG Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%).