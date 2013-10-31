"Укргидроэнерго" пригласили участвовать в строительстве ГАЭС в Туркменистане

Туркменистан рассчитывает использовать опыт сотрудников украинской государственной компании - оператора украинских гидроэлектростанций «Укргидроэнерго» в строительстве гидроаккумулирующей станции в своей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота со ссылкой на приглашение с туркменской стороны.

«У нас уже есть приглашение от Туркменистана по строительству… Нас приглашают, как специалистов, имеющих опыт», - сказал Сирота. При этом он подчеркнул, что «Укргидроэнерго» действительно имеет большой опыт по строительству ГАЭС от стадии проектирования до непосредственно возведения.

Справка УНИАН. Компания «Укргидроэнерго» создана в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидроэнергетической компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

Все акции «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

В январе-сентябре 2013 года компания увеличила чистую прибыль почти в 2 раза - до 1,221 млрд грн с 688 млн грн за аналогичный период 2012 года.