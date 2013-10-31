Каневская ГАЭС планирует получить кредит на строительство в 1 квартале 2014 года

Украина рассчитывает в 1 квартале 2014 года заключить кредитные договора в объеме порядка 800 млн евро с 4 банками на реализацию проекта строительства Каневской гидроаккумулирующей станции, сообщил генеральный директор государственной компании - оператора украинских гидроэлектростанций «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, представляя проект строительства Каневской ГАЭС на выездном заседании Министерства энергетики и угольной промышленности в Каневе.

Как передает корреспондент УНИАН, договор планируется заключить с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, со Всемирным банком и Дойче Банком на реализацию проекта строительства.

«Общая стоимость проекта – порядка 12 млрд грн , из которых 70% - около 800 млн евро - планируется привлечь в виде кредитов от 4 банков: ЕИБ, ЕБРР, Всемирного банка и Дойче Банка», - сказал Сирота.

При этом он сообщил, что в состав будущей станции войдут 4 гидроагрегата по 250 МВт каждый, строительство будет завершено в течение 6,5 лет, а сроки окупаемости проекта составят порядка 10 лет.

Говоря о распределении финансовой нагрузки, Сирота сообщил, что в течение месяца обозначенные банки распределят между собой доли участия в проекте. «Предварительно ЕИБ и Всемирный банк внесут по 300 млн евро, а ЕБРР и Дойче Банк – по 100 млн евро. Окончательные договора планируем подписать в первом квартале 2014 года», - сказал Сирота.

Как сообщал УНИАН, ранее о привлечении кредитных ресурсов для строительства Каневской ГАЭС заявлял министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Проект строительства Каневской ГАЭС был разработан в 1985 году Харьковским институтом «Укргидропроект» (г.Харьков, Украина). Проект обосновывал возможность сооружения гидроаккумулирующей электростанции в центральной части Объединенной энергосистемы Юга СССР и предусматривал строительство ГАЭС с суточным и недельным регулированием графика нагрузки энергосистемы мощностью 3 600 МВт в составе 16-ти обратимых гидроагрегатов мощностью 225 и 250 МВт в генераторном и насосном режимах соответственно.

Работы по строительству ГАЭС начались, но были приостановлены в 1992 году вследствие дестабилизации экономики Украины. Более того, под влиянием общественности и непосредственно на тот момент Министерства энергетики Украины, на строительство объекта был наложен мораторий, который удалось снять только в 1999 году.

Как ожидается, для строительства станции будет разработан новые проект сооружения ГАЭС.