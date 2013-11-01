«Укрэнерго» выставит на аукцион по экспорту электроэнергии сечение мощностью 250 МВт

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 6 ноября выставит на дополнительный аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 250 МВт, говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Согласно сообщению, доступ к 250 МВт пропускной способности межгосударственного сечения в направлении молдавской энергосистемы разбит на 3 лота, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

В частности, на торги будут выставлены два лота мощностью по 100 МВт и один лот мощностью 50 МВт.

Заявки претендентов на участие в аукционе принимаются в центральном офисе "Укрэнерго" до 16:00 5 ноября.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" 15 октября выставил на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 3,655 ГВт.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), своим постановлением №1450 от 8 ноября 2012 года утвердила новую редакцию порядка проведения аукционов по доступу к пропускной способности ЛЭП для экспорта электроэнергии, которая предусматривает изменение формулы расчета гарантийного взноса и его увеличение в 12 раз.

Новый порядок также предусматривает расширение требований к участнику аукциона, который должен не только иметь уже заключенный договор с оптовым поставщиком электроэнергии Украины для ее экспорта, но и согласовать его с "Укрэнерго".

С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.