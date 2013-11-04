«Закарпатьеоблэнерго» намерено привлечь у «Ощадбанка» кредит на 30 млн грн

Энергоснабжающая компания «Закарпатьеоблэнерго» намерена привлечь у «Ощадбанка» кредит на сумму 30 млн грн, говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на один год.

Конечный срок подписание договора — 29 ноября 2013 года.

Справка УНИАН. «Закарпатьеоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Закарпатской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, государству принадлежат 25% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», 10,53% акций компании принадлежат VS Energy International N.V. (Нидерланды), 50% акций принадлежат компании «Энергетическая Украина ТВ».

В 2012 году «Закарпатьеоблэнерго» увеличило чистую прибыль в 11 раз – до 50,037 млн грн с 4,492 млн грн в 2011 году.