«Укрэнерго» выставит на аукцион по экспорту электроэнергии сечение мощностью 4,1 ГВт

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 12 ноября выставит на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 4,055 ГВт, говорится в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Согласно сообщению, доступ в декабре к 4,055 ГВт пропускной способности межгосударственного сечения по четырем направлениям разбит на 22 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

В частности, на торги будут выставлены 11 лотов мощностью 3,15 ГВт по доступу к пропускной способности межгосударственного сечения в направлении России, четыре лота общим объемом 0,4 ГВт в направлении Беларуси, пять лотов общей мощностью 0,35 ГВт в направлении Молдавской энергосистемы, и два лота мощностью 0,155 ГВт в направлении Словакии, Венгрии и Румынии.

Заявки претендентов на участие в аукционе принимаются в центральном офисе "Укрэнерго" до 16:00 11 ноября.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), своим постановлением №1450 от 8 ноября 2012 года утвердила новую редакцию порядка проведения аукционов по доступу к пропускной способности ЛЭП для экспорта электроэнергии, которая предусматривает изменение формулы расчета гарантийного взноса и его увеличение в 12 раз.

Новый порядок также предусматривает расширение требований к участнику аукциона, который должен не только иметь уже заключенный договор с оптовым поставщиком электроэнергии Украины для ее экспорта, но и согласовать его с "Укрэнерго".

С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.