НКРЭ занижает норму доходности облэнерго - экспеты

Эксперты энергетической отрасли считают необоснованными установленные Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), параметры стимулирующего регулирования для облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель генерального директора Центра исследования энергетики Вадим Гламаздин.

В частности, речь идет о норме доходности на капитал на момент перехода на стимулирующий тариф и сроках достижения ключевых показателей.

«Очень важна норма доходности, которую НКРЭ предлагает установить на уровне от 0% до 5%. По сравнению с Европой эта цифра очень занижена. По мнению экспертов отрасли, норма доходности облэнерго должна быть хотя бы на уровне 7%. Эти дополнительные 2% могут обозначать черту между успешным внедрением реформы и провалом», - сказал он.

По словам эксперта, качество услуг электроснабжения, которое измеряется в количестве минут без электричества в году на одного потребителя (сейчас для Украины составляет 259 минут), является одним из ключевых показателей, которые необходимо достичь в течение определенного срока.

В проекте постановления НКРЭ о параметрах регулирования стимулирующего тарифообразования предусмотрено, что показатель качества услуг для городской местности должен составлять 40 минут, а для сельской местности - 70 минут. При этом срок достижения этих показателей определен НКРЭ в 10 лет.

«Опросы экспертов отрасли показали, что более-менее реалистичный срок достижения таких результатов составляет 15 лет. То есть мы понимаем, что сейчас заложена недостижимая цифра, а значит, по сути заложен механизм для возможности провала этой реформы», - отметил Гламаздин.

В свою очередь руководитель департамента по регуляторным вопросам дирекции по дистрибуции и сбыту электроэнергии ДТЭК Ирина Протопопова также считает, что успех и сроки выполнения установленных НКРЭ требований будут зависеть от уровня ставки доходности инвестиций облэнерго.

«Все это может быть реализовано только в том случае, если будет нормальная ставка доходности на вложенный капитал, причем 7% - это средний уровень доходности, который необходим, чтобы это все обеспечить», - сказала она.

По словам Протопоповой, для выполнения еще одного из требований НКРЭ - отсутствие задолженности перед ГП «Энергорынок», некоторым компаниям придется использовать заемные средства.

«Могу сказать, что задачу выполнения 100% платежей ГП «Энергорынок» будет тяжело осуществить. Компаниям нужно будет приложить максимум усилий, возможно даже брать кредиты», - сказала Протопопова.

Как сообщал УНИАН, основные условия перехода на новую систему регулирования заключаются в отсутствии задолженности за электроэнергию перед ГП «Энергорынок», проведение независимой оценки активов компании, наличие позитивной рецензии Фонда государственного имущества. Также среди основных условий - принятие обязательств по выполнению энергокомпаниями мероприятий по уменьшению потерь электроэнергии, что в свою очередь будет снижать стоимость электроэнергии для конечного потребителя, а также принятие обязательств по осуществлению мониторинга и повышения качества услуг.

Энергопоставляющая компания «Сервис-Инвест», входящая в крупнейший энергетический холдинг Украины ДТЭК, планирует с января 2014 года начать работать в условиях стимулирующего тарифообразования

Справка УНИАН. Верховная Рада в 2012 году приняла закон №4998-VI о внедрении стимулирующей системы тарифообразования (Regulatory Asset Base regulation) в сфере распределения газа и электроэнергии, жилищно-коммунальной отрасли.

В документе предусмотрено, что тарифы для природных монополий будут определяться с учетом долгосрочных параметров – регуляторной базы активов, регуляторной нормы дохода, качества товара, затрат по международной системе финансовой отчетности, других параметров. При этом планируется постепенно отойти от действующей на сегодня модели тарифообразования "Затраты плюс".

Решение о переходе конкретной компании на новую систему тарифообразования будет принимать госрегулятор (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики или Нацкомиссия госрегулирования в сфере коммунальных услуг).

По мнению разработчиков закона, внедрение новой системы тарифообразования будет стимулировать природные монополии к сокращению неэффективных затрат, повышению качества товара, позволит привлечь инвестиции в соответствующие отрасли.