На атомных станциях Украины выработано 242 млн кВт/ч электроэнергии

На атомных электростанциях Украины 11 ноября выработано 242,33 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 12 ноября в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Южно-Украинской АЭС – 253-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС – 27-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячая остановка».

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 900 МВт, для Ривненской АЭС – 1 865 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1510 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 015 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.