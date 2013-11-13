«Черкассыоблэнерго» оштрафовано за злоупотребления монопольным положением

Черкасское областное территориальное отделение АМКУ на этой неделе оштрафовало "Черкассыоблэнерго" на 68 тыс. грн за злоупотребления монопольным положением.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного отделения АМКУ, в отделение поступило заявление потребительского общества «Колос» (г. Харьков) о создании препятствий для доступа на рынок поставок электрической энергии со стороны ПАО «Черкассыоблэнерго».

Как выяснили в отделении АМКУ, «Черкассыоблэнерго» безосновательно затягивало сроки согласования ПО «Колос» Сообщения на заявленный объем покупки электрической энергии на Оптовом рынке электрической энергии Украины в январе 2013 года. Кроме того, технической проверки средств учета установлено, что «Черкассыоблэнерго» прекращало электроснабжение потребителей ПО «Колос», а именно: ООО ЛЗ «Аврора» и ООО «Черкассыхлеб ЛТД». Неправомерность таких действий облэнерго подтверждено выводом Госэнергонадзора.

1 ноября админколлегия Черкасского областного территориального отделения АМКУ начала рассмотрение дела по признакам нарушений ПАО "Черкассыоблэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

Как также установил АМКУ, "Черкассыоблэнерго" устанавливает для заказчиков (потребителей) разную стоимость услуги по согласованию проектной документации на соответствие предоставленным техническим условиям на присоединение к сетям (объектов) электроэнергетики.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил приватизацию государственных пакетов акций шести облэнерго на конкурентной основе, в том числе «Черкассыоблэнерго».

«Черкассыоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области.

На данный момент государство контролирует 71% акций этой компании. Прямой контроль над пакетом 46% акций осуществляет Фонд государственного имущества, опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%). 26,63% акций контролирует Garensia Enterprises Limited (Кипр).