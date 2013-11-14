Украина за 9 месяцев увеличила экспорт угля до 503,7 млн долл.

Украина в январе-сентябре 2013 года увеличила экспорт угля в денежном выражении на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 503,7 млн долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, экспорт угля в денежном выражении в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем прошлого года увеличился на 58,4% - до 66,6 млн долл.

Импорт угля за 9 месяцев 2013 года в денежном выражении сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 31,9% - до 1,490 млрд долл. В сентябре текущего года импорт угля составил 227,1 млн долл., что на 62,5% больше, чем в сентябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в январе-сентябре 2013 года сократили добычу угля на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 61,4 млн тонн.

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, в 2013 году планирует увеличить экспорт угля по сравнению с 2012 годом на 46% - до 4 млн тонн с 2,745 млн тонн. С этой целью ДТЭК создал в Швейцарии трейдинговую компанию DTEK Trading SA для прямого выхода на энергетические рынки Европы.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк). Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.