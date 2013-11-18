Coal Energy в октябре сократил добычу угля на 57%

Один из крупнейших в Украине частных угле добытчиков компания Coal Energy в октябре добыла и извлекла из отвалов 68,436 тыс. тонн угля, что на 90,4 тыс. тонн или 56,9%, меньше, чем в октябре прошлого года, но на 5,5% больше, чем месяцем ранее.

Согласно сообщению компании, которым располагает УНИАН, добыча угля на шахтах в прошлом месяце снизилась на 63,5% - до 56,872 тыс. тонн.

При этом добыча энергетического угля уменьшилась на 65,2% - до 46,030 тыс. тонн, а коксующегося и двойного назначения - на 54,3% - до 10,842 тыс. тонн.

В сравнении с сентябрем добыча угля на шахтах выросла на 3,2%, в том числе, коксующегося и двойного назначения - на 21,1%. Добыча энергетического угля в месячном выражении снизилась на 0,3%.

Компания также сообщила, что в октябре извлекла из отвалов 11,564 тыс. тонн угля, что в 4 раза больше, чем годом ранее и на 18,8% больше, чем в сентябре.

Как сообщал УНИАН, Coal Energy в сентябре добыла и извлекла из отвалов 64,9 тыс. тонн угля, что 63,8% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 0,7% больше, чем в августе.

В 2013 финансовом году (1 июля 2012 - 30 июня 2013 года) компания сократила добычу в сравнении с 2012 ФГ на 16% - до 1,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Coal Energy владеет 10 шахтами, горно-обогатительной фабрикой и установкой по обогащению угля в украинском Донбассе. Согласно международной классификации JORC, извлекаемые запасы угля компании составляют 151,2 млн тонн.

Накануне дебюта на Варшавской фондовой бирже в августе 2012 года собственник компании Виктор Вишневецкий заявлял о планах компании увеличить добычу в 2016 ФГ в сравнении с 2011 ФГ в 5 раз - до 4,8 млн тонн. В ноябре прошлого года прогноз был снижен до 3,8 млн тонн.

Coal Еnergy, которая на конец первой половины текущего года оценивала все свои активы в около 245 млн долл., на последнем закрытии Варшавской фондовой биржи стоила около 30 млн долл. С момента дебюта бумаги компании подешевели на 90%.