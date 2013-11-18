Украина снизила производство электроэнергии на 2%

Производство электроэнергии в Украине за январь-октябрь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2% - до 158,6 млрд кВт/ч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, производство электроэнергии в октябре 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 13,2% - до 16,6 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии составляет около 43%, за январь-октябрь 2013 года сократили производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9% - до 68,1 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции за отчетный период сократили генерацию на 2,9% - до 77 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции нарастили объем производства на 41,7% - до 12,5 млрд кВт/ч.

Относительно новое для страны направление в энергетике - ветровые и солнечные электростанции - за 10 месяцев 2013 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,9% - до 1 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине за январь-сентябрь 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,6% - до 141,9 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 2,2% - до 198 млрд кВт/ч.