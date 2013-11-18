«Турбоатом» поставил оборудование для второго гидроагрегата Днестровской ГАЭС

Завод «Турбоатом» изготовил и поставил оборудование для второго гидроагрегата Днестровской ГАЭС (Украина).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в ноябре завод отгрузил на станцию запасные части. Контракт закрыт в производстве.

В настоящее время на ГАЭС в сопровождение шеф-инженеров «Турбоатома» идет монтаж агрегата. Уже установлена крышка турбины, рабочее колесо соединено с валом, идет подготовка к монтажу направляющего подшипника и уплотнения вала.

Согласно контракту, заключенному в апреле 2012 года, «Турбоатом» изготовил и поставил на Днестровскую ГАЭС полный комплект оборудования для обратимой радиально-осевой гидромашины ОРО170-В-730 максимальной мощностью в турбинном режиме 390 МВт, в насосном – 420 МВт. Помимо того, специалисты предприятия осуществят шеф-монтаж, участие в пуско-наладочных работах и вводе поставленного оборудования в эксплуатацию.

Ранее завод изготовил и ввел в эксплуатацию аналогичную гидротурбину для первого агрегата Днестровской ГАЭС. Сегодня предприятие работает над изготовлением оборудования для третьей гидромашины.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.