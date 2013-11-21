Каховская ГЭС ввела в эксплуатацию турбину, изготовленную «Турбоатомом»

На Каховской ГЭС состоялся пуск поворотно-лопастной гидротурбины №6, которую изготовил харьковский завод «Турбоатом».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Турбоатома», пуск турбины состоялся при участии при участии группы специалистов пуско-наладки и шеф-монтажа завода.

После пуско-наладочных работ и успешно проведенных 72-часовых испытаний под нагрузкой агрегат был передан в промышленную эксплуатацию.

В ходе пуско-наладочных работ проверялись мощностные и вибрационные характеристики, температурный режим направляющего подшипника и давление под крышкой гидротурбины. Все контролируемые параметры соответствуют нормам.

Это шестой гидроагрегат Каховской ГЭС, который модернизировал «Турбоатом». За период с 2000 по 2013 г.г. завод выполнил модернизацию всех шести гидротурбин Каховской ГЭС.

Согласно контракту, заключенному в 2012 году, «Турбоатом» модернизировал поворотно-лопастную гидротурбину №6 Каховской ГЭС с установкой нового рабочего колеса и направляющего аппарата. После реконструкции мощность гидроагрегата возросла с 51,8 МВт до 54 МВт, повысилась надежность и долговечность турбины. Специалисты предприятия также осуществили шеф-монтаж, участие в пуско-наладочных работах и ввод поставленного оборудования в эксплуатацию.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.