«Укрэнерго» за 10 месяцев сократило доход на 2,9%

Доход Национальной энергетической компании «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в январе-октябре 2013 года сократился на 2,9% – до 2,7 млрд грн по сравнению с 2,779 млрд грн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии по магистральным сетям за указанный период сократились на 3% – до 108,688 млрд кВт/ч.

Тариф на передачу электроэнергии компанией за 10 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,2% - до 2,484 коп. за кВт/ч.

По информации «Укрэнерго», в январе-октябре 2013 года сумма задолженности за товарную продукцию составила 240,831 млн грн по сравнению с 218,112 млн грн за аналогичный период 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2013 года Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о корпоратизации Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Законопроект предусматривает акционирование «Укрэнерго» с целью привлечения дополнительных 47,5 млрд грн для модернизации производственных мощностей компании.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, акционирование «Укрэнерго» прописано в соответствующих поручениях Кабмина и не означает прямой приватизации компании.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.