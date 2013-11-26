ДТЭК за 9 месяцев увеличил производство угля до 30,3 млн тонн

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-сентябре 2013 года увеличил производство угля на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 30,303 млн тонн, говорится в отчете компании.

Согласно отчету, экспорт угля за 9 месяцев 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 54,5% - до 3,242 млн тонн.

Обогащение рядовых углей за январь-сентябрь 2013 года увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2012 года на 4% - до 21,492 млн тонн. Выпуск концентрата за отчетный период текущего года вырос на 3,4% - до 14,164 млн тонн.

Среди факторов, повлиявших на производственные показатели компания называет: снижение общего потребления электроэнергии в Украине на 3,2% в январе-сентябре 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года; сохранение профицита угля марки Г, вызванного сокращением количества работающих ТЭС; обязательства компании по приобретению угля государственных шахт ( за 9 месяцев ДТЭК приобрел 2,2 млн тонн угля у госпредприятий); снижение добычи угля большинством украинских шахтоуправлений компании за 9 месяцев 2013 года из-за изменения структуры спроса на угольном рынке и сложных горно-геологических условий; включение в данные добычи и обогащения угля российских предприятий (три шахты и одна обогатительная фабрика) и ОДО «Шахта Белозерская», приобретенных компанией в 2012 году.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.