ДТЭК за 9 месяцев увеличил экспорт электроэнергии на 4,3%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-сентябре 2013 года увеличил экспорт электроэнергии на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 7,435 млрд кВт/ч, говорится в отчете компании.

Согласно документу, в третьем квартале 2013 года компания сократила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2% - до 2,489 млрд кВт/ч.

Также за январь-сентябрь 2013 года компания сократила объемы генерации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 38,065 млрд кВт/ч. При этом закупка электроэнергии на Оптовом рынке для поставки потребителям выросла на 16% - до 43,856 млрд кВт/ч.

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК рассматривает возможность инвестиций в размере около 610 млн евро в проекты по увеличению экспорта электроэнергии в направлении Польши, Венгрии, Румынии, Словакии.

По словам директора по коммерческой деятельности ДТЭК Андрея Фаворова, ДТЭК заинтересован в появлении на рынке экспорта электроэнергии новых игроков по всем направлениям, способных загрузить мощности и повысить выработку генерирующих предприятий Украины.

По его мнению, изменения в порядок проведения экспортных аукционов, которые были приняты 7 ноября 2013 года, будут способствовать расширению круга участников благодаря снижению размера гарантийного взноса и более широкому применению механизмов обеспечения выполнения обязательств перед системным оператором.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.