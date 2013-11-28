АМКУ оштрафовал «Сумытеплоэнерго» за злоупотребления на 500 тыс. грн

Коллегия территориального отделения Антимонопольного комитета в Сумской области оштрафовала ООО «Сумытеплоэнерго» за злоупотребления на 500 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТО АМКУ в Сумской области, соответствующее решение коллегия теротделения АМКУ приняла в среду, 27 ноября.

Согласно сообщению, штраф стал итогом расследования, которое провело теротделение относительно правомерности установления двухставочного тарифа на отопление в Сумах. Данное расследование было предпринято в связи с обращением руководителя общественной организации «Объединенные домовые комитеты» Натальи Якимец и других сумчан. В итоге действия компании по формированию такого тарифа были признаны неправомерными, поскольку в итоге компания взыскивала с потребителей завышенную годовую плату, которая превышала плату по тарифу, если бы он был одноставочным.

Решением временной коллегии теротделения АМКУ ООО «Сумытеплоэнерго» обязали привести тариф в соответствие с требованиями законодательства. Расследование теротделения АМКУ в отношении городских властей, утвердивших такой тариф, продолжается, его результаты могут огласить на следующей неделе.

От имени общественной организации «Объединенные домовые комитеты» Якимец назвала решение теротделения АМКУ победой сумкой громады.

В свою очередь директор департамента «Энергосбыт» ООО «Сумытеплоэнерго» Алексей Щербина заявил, что компания обратится в суд и будет оспаривать данное решение, поскольку считает, что действовала в соответствии с законом.