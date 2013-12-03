«Макеевуголь» ввел в эксплуатацию новую лаву на шахте им. Кирова

Государственное предприятие «Макеевуголь» на шахте им. Кирова ввело в эксплуатацию новую лаву мощностью 800 тонн угля в сутки.

Об этом УНИАН сообщили в Макеевской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, новая угольная лава, которая была введена в эксплуатацию на прошлой неделе, – это первая бремсберговая лава на шахте с запасами угля около 443 тыс. тонн. Длина выемочного поля новой производственной мощности составляет 900 м, длина лавы - 250 м, мощность пласта - 0,95 м, ожидаемая суточная нагрузка - 800 тонн.

В сообщении отмечено, что на ввод нового очистного забоя было потрачено 33 млн грн собственных средств шахты.

Как сообщал УНИАН, шахты госпредприятия «Макеевуголь» в 2012 году добыли 2,214 млн тонн угля, что на 23%, или на 661,66 тыс. тонн, меньше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят: шахта им. В.М. Бажанова, шахта «Калиновская-Восточная», шахта «Холодная Балка», шахта «Чайкино», шахта «Бутовская», шахта им. C.М. Кирова, шахта «Ясиновская-Глубокая» и шахта «Северная», а также шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление им. С.М. Кирова.