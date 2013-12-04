Компании НАК «ЭКУ» сократили производство электроэнергии на 5,5%

Энергогенерирующие компании и электростанции НАК «Энергетическая компания Украины», на выработку которых приходится 30% всей электроэнергии в Украине, в январе-ноябре сократили производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,5% - до 57,2 млрд кВт/ч, сообщила УНИАН пресс-служба НАК «ЭКУ».

В частности, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний за 11 месяцев текущего года произвели 53,7 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 3,9% меньше, чем за этот же период 2012 года.

Малые гидроэлектростанции с начала года произвели 0,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что соответствует уровню прошлого года.

Теплоэлектроцентрали в январе-ноябре 2013 года произвели 3,3 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» с начала года отпущено 13,9 млн Гкал тепловой энергии, что практически на уровне прошлогодних показателей.

Как сообщал УНИАН, в ежегодном обращении к Верховной Раде Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство завершить все приватизационные процессы в электроэнергетической отрасли до конца 2014 года.

Справка УНИАН. НАК «Энергетическая компания Украины» является акционером 20 предприятий топливно-энергетического комплекса, производящих и поставляющих электроэнергию, что составляет 32,3% от общей выработки электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.