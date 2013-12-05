АМКУ оштрафовал "Житомироблэнерго" на 150 тыс. грн

Житомирское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало "Житомироблэнерго" на 150 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением, сообщили в пресс-службе отделения.

Согласно сообщению, речь идет об услугах «Житомироблэнерго» на рынке поставок электрической энергии потребителям по регулируемому тарифу для населения и бюджетных учреждений.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что ЭК "Житомироблэнерго" получало в 2012 году и текущем периоде этого года лишнюю плату с отдельных заказчиков за присоединение к электрическим сетям. Кроме того, облэнерго в 2012 году оговаривало в договорах с потребителями свое исключительное право на услуги, которые могут выполняться на конкурсной основе другими субъектами хозяйствования.

Областное отделение АМКУ выявило и другие злоупотребления «Житомироблэнерго».

В данный момент "Житомироблэнерго" признало нарушение, вернуло потребителям в ходе рассмотрения дела излишне взысканные средства в общей сумме 105,55 тыс. грн и обязалось уплатить штраф в государственный бюджет.

Как отметили в отделении, рынок услуг по присоединению и подключению объектов градостроительства к инженерным сетям электроснабжения определен Антимонопольным комитетом Украины одним из приоритетных на 2013 год.

Справка УНИАН. «Житомироблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Житомирской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 91,62% акций ОАО "Житомироблэнерго" принадлежат VS Energy International N. V. (Нидерланды).