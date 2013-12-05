«ДТЭК Донецкоблэнерго» планирует привлечь у «Укргазбанка» кредит на 44,9 млн грн

Энергоснабжающая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» намерена привлечь у «Укргазбанка» кредит на сумму 44,9 млн грн, говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на три года.

Конечный срок подписания договора — 2 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Донецкоблэнерго» в первом полугодии 2013 года получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 457,115 млн грн.

В 2012 году компания получила чистую прибыль в размере 81,315 млн грн.

Справка УНИАН. «ДТЭК Донецкоблэнерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Энергохолдинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК» создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

«Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков. По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

Прибыль «Укргазбанка» по итогам 2012 года составила 1,1 млрд грн, в то время как 2011 год банк закончил с 3,6 млрд грн убытка.