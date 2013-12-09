«Львовоблэнерго» хочет привлечь у «Ощадбанка» кредит на 31 млн грн

Энергоснабжающая компания «Львовоблэнерго» намерена привлечь у «Ощадбанка» кредит на сумму 31 млн грн, говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются сроком на три года.

Конечный срок подписания договора — 6 января 2014 года.

Справка УНИАН. “Львовоблэнерго” – монополист по поставке электроэнергии во Львове и Львовской области.

Крупнейшими частными акционерами компании являются кипрские Margaroza Commercial Limited и Lex Perfecta Limited, владеющие по 25% акций облэнерго, Zocatini Enterprises Ltd и Miosaria Commercal Ltd, владеющие по 13,4921%, а также Kerelio Commercial Limited владеющая 12,19% акций компании.