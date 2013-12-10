ДТЭК и «Донбассэнерго» выкупили право на экспорт электроэнергии за рубеж

Крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, и энергогенерирующая компания «Донбассэнерго», подконтрольная бизнесмену Игорю Гуменюку, на аукционе по экспорту электроэнергии в 2014 году выкупили 1,78 ГВт мощности государственного сечения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, «ДТЭК Трейдинт» полностью выкупил доступ к 650 МВт сечения «Остров Бурштынской ТЭС – энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии» за 512 тыс. грн, а также 235 МВт по направлению передачи Добротворская ТЭС – Замость (Польша) за 20 тыс. грн. Компания «ДТЭК Востокэнерго» выкупила 200 МВт Молдавского сечения за 115 тыс. грн и 600 МВт в направлении Беларуси за 60 тыс. грн.

Кроме этого, компания «Донбассэнерго», контрольный пакет акций которой в размере 60,77% в августе на приватизационном конкурсе приобрела донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», выкупила доступ к 100 МВт сечения в Молдавском направлении за 102,2 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, на участие в годовом аукционе по экспорту электроэнергии в 2014 году, который состоялся 10 декабря, подали заявки 5 компаний: госпредприятие «Укринтерэнерго», ООО «ТЭК», «Донбассэнерго», «ДТЭК Трейдинг» и «ДТЭК Востокэнерго».

На протяжении последних двух лет монопольным положением по экспорту электроэнергии с территории Украина в страны ЕС, Молдову и Беларусь обладал крупнейший частный энергетический холдинг ДТЭК, однако компания не исключает появления новых игроков на рынке в 2014 году.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.