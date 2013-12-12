Покупкой «Волыньоблэнерго» уже заинтересовались 6 компаний

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже поступило 6 заявок на ознакомление с документацией по конкурсу с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

При этом в фонде не уточнили названий компаний-интересантов, подавших заявки. В Фонде госимущества также отметили, что прием заявок на ознакомление с документацией конкурса, который состоится 24 декабря т.г., продолжается.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ объявил приватизационный конкурс по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго" 27 ноября т.г.

В соответствии с обнародованным сообщением, стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляет 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

«Волыньоблэнерго» в январе-сентябре 2013 года увеличило чистую прибыль на 61,7% - до 17,9 млн грн с 11,1 млн грн за аналогичный период 2012 года.

В 2012 году компания «Волыньоблэнерго» увеличило чистую прибыль до 1,2 млн грн с 0,9 млн грн годом ранее.