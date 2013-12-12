США профинансируют экспорт электроэнергии в Афганистан

США намерены выделить 15 млн долларов для финансирования проекта CASA-1000, предполагающего экспорт электроэнергии из Центральной в Южную Азию, передает Русская служба Би-би-си.

Вашингтон надеется, что финансовая поддержка проекта поможет привлечь других доноров.

Завершение строительства линий электропередач в рамках CASA-1000 позволит Таджикистану и Киргизии получить прибыль от продажи неиспользуемой в летнее время электроэнергии в Афганистан и Пакистан.

Соединенные Штаты также рассчитывают на сотрудничество со Всемирным банком и Исламским банком развития для поддержки CASA-1000 и других проектов, которые соединяют Центральную Азию с Южной.