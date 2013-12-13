«Энергоинвест Холдинг» получил от венчурного фонда очередной кредитный транш

Донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», купившая за 719 млн грн в конце августа текущего года 60,8% государственного пакета акций «Донбассэнерго», получила от закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда «Украинские проектные инвестиции» третий кредитный транш в размере 82,5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении «Энергоинвест Холдинга» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, «Энергоинвест Холдинг» за две недели до приватизационного конкурса контрольного пакета акций одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины «Донбассэнерго» подписал кредитный договор с венчурным фондом на сумму 1 млрд грн.

Первый транш в размере 571,5 млн грн «Энергоинвест Холдинг» получил 2 сентября 2013 года.

4 сентября 2013 года компания сообщила, что полностью перечислила всю сумму в размере 718,92 млн грн за приобретение акций генерирующей компании. В свою очередь Фонд госимущества ранее уже зачислил в качестве поступлений от продажи внесенный «Энергоинвест Холдингом» залог в размере 128,2 млн грн, позднее покупатель внес остальные 590 млн грн.

Согласно данным единого государственного реестра юридических лиц, закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Украинские проектные инвестиции» был зарегистрирован весной 2011 года в городе Киев. Уставной капитал фонда составляет 200 млн грн. В качестве руководителя фонда в реестре значится Сергей Владимирович Дядечко.

Справка УНИАН. 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал недавно созданную донецкую компанию "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго". "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн. Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании.

Позднее бизнесмен Игорь Гуменюк заявил, что является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.