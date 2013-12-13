На евроинтеграцию украинской энергетики нужно 100 млрд евро - Азаров

Cоглашение об ассоциации с Европейским Союзом закрепляет ранее взятые Украиной обязательства перед Европейским энергетическим сообществом и требует вложения около 100 млрд евро в энергетический сектор страны до 2020 года.

«Соглашение об ассоциации закрепляет принятые ранее Украиной обязательства в рамках Европейского энергетического сообщества и устанавливает четкие графики их имплементации с момента подписания договора. Это значит, до 2020 года мы обязаны инвестировать в энергосектор около 100 миллиардов евро», - сказал премьер-министр Николай Азаров в ходе общенационального круглого стола "Объединим Украину" в пятницу.

Также Азаров отметил, что реализация директив относительно стимулирования использования возобновляемых источников энергии потребует от Украины еще около 6 млрд евро инвестиций.

«Огромный объем инвестиций надо будет направить в электроэнергетику, в коммунальную энергетику и транспортный сектор», - подчеркнул Азаров.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Европейскому энергетическому сообществу 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.Участниками Энергетического сообщества являются страны ЕС, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория и стороны, которые присоединились.

Задача Энергетического сообщества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы в отношении энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, создании стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения с тем, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению.

Украинское правительство неоднократно выступало с жесткой критикой в адрес Энергетического сообщества за пассивность в решении энергетических споров Украины и России.

В конце октября 2013 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.