ЕБРР даст до 20 млн евро на энергоэффективность зданий в Днепропетровске

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере до 10 млн евро, который впоследствии может быть увеличен до 20 млн евро, на финансирование мероприятий по повышению энергоэффективности общественных зданий в Днепропетровске, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, проект совместно финансируется за счет гранта в размере 2,5 млн евро, предоставленного Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P)* через частные компании и банки.

Банк предоставит средства Днепропетровской муниципальной энергосервисной компании (ДМЭСКО), специально созданной для подготовки и выполнения проектов в области энергоэффективности в Днепропетровске. В обмен на предоставление этих инвестиций город будет оплачивать ДМЭСКО эквивалент полной экономии энергии, достигнутой в результате внедрения этих мероприятий.

Техническая помощь проекту была предоставлена правительством Чешской Республики, Шведским агентством по международному сотрудничеству и Специальным фондом акционеров ЕБРР.

Согласно ожиданиям банка, пилотный проект станет основой для внедрения подобных проектов по всей Украине, жилой фонд которой насчитывает более 10 млн зданий и является одним из крупнейших в Европе.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 ноября 2013 года банк предоставил более 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) для 318 проектов в Украине.

Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P) - многосторонний донорский фонд объемом 90 млн евро, которым руководит ЕБРР и который предназначен для стимулирования инвестиций в области энергоэффективности в Украине и других странах Восточной Европы. Фонд был создан по инициативе правительства Швеции во время ее председательства в Европейском Союзе (ЕС) в 2009 году и дополняет кредиты в сфере энергоэффективности ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, Северного инвестиционного банка, Северной экологической финансовой корпорации и Группы Всемирного банка. Донорами E5P являются ЕС и США, а также Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция и Украина.