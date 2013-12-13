«Укрэнерго» за 11 месяцев сократило доход на 2,6%

Доход Национальной энергетической компании «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в январе-ноябре 2013 года сократился на 2,6% – до 2,994 млрд грн по сравнению с 3,073 млрд грн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии по магистральным сетям за указанный период сократились на 2,9% – до 1119,954 млрд кВт/ч.

«Процент оплаты услуг ГП «НЭК «Укрэнерго» от ГП «Энергорынок» составляет 91,4%. Вследствие этого компания недополучила 25,194 млн грн (без НДС), что составляет 8,6% стоимости услуг за 11 месяцев 2013 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2013 года Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о корпоратизации Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Законопроект предусматривает акционирование «Укрэнерго» с целью привлечения дополнительных 47,5 млрд грн для модернизации производственных мощностей компании.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, акционирование «Укрэнерго» прописано в соответствующих поручениях Кабмина и не означает прямой приватизации компании.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.