Компания «Горные машины» сменила название на Corum

Научно-производственная компания «Горные машины» - крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ, которая входит в машиностроительный дивизион СКМ, в результате ребрендинга сменила название на Corum и обновила корпоративный стиль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга генеральный директор Corum Евгений Ромащин.

«Несмотря на то, что продукты нашей компании давно и хорошо известны во многих странах мира, мы видим необходимость в трансформации бренда, чтобы стать ближе и понятнее нашим клиентам», - сказал гендиректор компании.По его словам, новое имя компании повысит ее узнаваемость в мире, а также сфокусирует внимание клиентов на комплексных решениях для горнодобывающего бизнеса.

Ромащин отметил, что названные изменения - очередной шаг в реализации стратегии компании, направленной на построение долгосрочных отношений с ключевыми клиентами.

Как сообщал УНИАН, Corum намерена в ближайшее время принять участие в модернизации шахт Китая, а также поставлять комплексные решения для разработки тонких пластов.

Компания намерена направить в модернизацию гидравлики механизированных крепей 120 млн грн, что позволит повысить ресурсные показатели крепи, которая является одним из основных продуктов предприятия.

Справка УНИАН. Научно-производственная компания Сorum Group (ранее – «Горные машины») - крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Деятельность НПК «Сorum Group» сосредоточена на инжиниринге, производстве, комплексных поставках и сервисном обслуживании оборудования для горнодобывающей отрасли.

В состав компании входят «Криворожский завод горного оборудования», «Горловский машиностроитель», «Дружковский машиностроительный завод», «Донецкгормаш», «Донецкий энергозавод», «Свет шахтера», «Каменский машиностроительный завод», торговые подразделения в Украине, России, Казахстане и Вьетнаме.